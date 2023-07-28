Томск вошел в топ-50 рейтинга городов России с высоким качеством жизни

Томск вошел в топ-50 российских городов по качеству жизни за первое полугодие 2023 года и занял 47 место. Рейтинг составил Финансовый университет при Правительстве РФ.

Город отличился доступностью культурных ценностей, условиями для ведения бизнеса, а также удовлетворенностью жителей благоустройством и состоянием жилых домов.

Основными проблемами в городе были названы — низкий уровень образования, недостаточный уровень жизни, проблемы с экологией и медициной, а также низкая доступность жилья.

Первое место в рейтинге занял город Сочи, на ним следуют Москва и Санкт-Петербург. В Сибири самую высокую позицию занял Новосибирск и оказался на 32 месте, а Новокузнецк попал на 442 место. Другие города СФО не вошли в топ-50 городов по качеству жизни.

Напомним, что в прошлом году Томск занимал 41 место, уступая Кемерову. Северск оказался самым благоприятным городом в Томской области.