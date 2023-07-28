В Томской области начальник управления Генеральной прокуратуры РФ принял участие в коллегии

Фото: Прокуратура по Томской области

В Томской области 28 июля состоялось заседание коллегии прокуратуры области по подведению итогов работы за первое полугодие текущего периода. В нем принял участие начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу, сообщает пресс-служба ведомства.

"Сегодня, 28 июля 2023 г., в г. Томске состоялось заседание коллегии прокуратуры области по подведению итогов работы за первое полугодие текущего периода, в которой участвовали начальник управления Генеральной прокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу Юрий Русанов, прокурор области, работники прокуратуры", - говорится в сообщении прокуратуры.

Уточняется, что открывая совещание, Юрий Русанов поблагодарил коллектив прокуратуры области за проделанную во взаимодействии с органами власти работу и предложил обсудить задачи на второе полугодие, от разрешения которых зависит качество жизни и благосостояние жителей области.

Во время совещания, в докладе Александр Семенов отметил, что по результатам прокурорского вмешательства погашены долги по заработной плате в размере более 70 млн рублей.

"После вмешательства прокуратуры на территории области с 2024 года будет действовать альтернативная мера поддержки многодетных семей – «земельный сертификат». Бизнесу возвращено свыше 50 млн рублей долгов по исполненным государственным и муниципальным контрактам. Принятые меры позволили добиться снижения числа краж, грабежей, разбоев, преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения", - добавили в ведомстве.

Юрий Русанов остановился на ряде вопросов, требующих повышенного внимания работников прокуратуры области по социальной защиты многодетных семей, расселению из аварийного жилья, защиты прав обманутых участников долевого строительства, исполнению мероприятий федерального проекта «Чистая вода».