В Томском районе пропали 11-летний мальчик и 28-летний мужчина

В Томском районе пропали два человека

В Томском районе третий день разыскивают 11-летнего мальчика и 28-летнего мужчину. В среду, 26 июля, они ушли в лес в селе Итатка и не вернулись домой, сообщили в томском поисковом отряде "Лиза Алерт".

«Итатка, Томский район, внимание! Помогите найти людей! Пропали Богунов Роман, 11 лет (2012 год рождения), Гордиец Артем Витальевич, 28 лет (1994 год рождения)», — говорится в сообщении.

По данным волонтеров, 26 июля 2023 года пропавшие ушли в лес в селе Итатка Томского района и не вернулись.

Приметы Романа Логунова: рост 120 сантиметров, нормального телосложения, волосы рыжие, глаза серо-голубые. Был одет в черную кофту, темно-синюю футболку, темно-синие брюки, черные резиновые тапочки.

Приметы Артема Гордиец: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, стриженный наголо, глаза карие. Был одет в черную кофту, зеленые камуфляжные штаны, синие резиновые сапоги.

В настоящее время волонтеры отправились на поиск пропавших. Томичей будут искать в селе Итатка Томского района.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавших, сообщите по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).