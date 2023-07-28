В Томске на ПСД для капремонта Дома офицеров выделили более 21 млн рублей

В Томске отремонтируют Дом офицеров Фото: Алёна Мищенко

В Томске отремонтируют Дом офицеров на проспекте Ленина, 50. На ПСД объекта выделено более 21,5 млн рублей. Подрядчиком стала компания «Генстройпроект», собищили в администрации региона.

Центр по охране памятников Томской области по результатам закупки заключил договор на разработку проектно-сметной документации для капремонта исторического здания-памятника «Здание Общественного собрания, 1900 года, архитектора Константина Латыгина» на проспекте Ленина, 50.

На эти цели из областного бюджета выделено более 21,5 млн рублей. Проект включает капитальный ремонт здания, а также приспособление его для музея.

«В ходе разработки проектно-сметной документации подрядчик обязан получить акт государственной историко-культурной экспертизы и согласование органа охраны объектов культурного наследия. Также он должен пройти экспертизу достоверности сметной стоимости работ», — рассказала председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Елена Перетягина.

Подрядчиком стала лицензированная организация ООО «Генстройпроект».