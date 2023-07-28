Томские предприниматели смогут принять участие на предоставление субсидии

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С 1 по 17 августа в Томске предприниматели смогут принять участие на предоставление субсидии. Как сообщили в администрации города, размер выплаты составляет до 300 тысяч рублей.

"Заявки будет принимать управление экономического развития администрации Томска. Субсидия будет предоставляться субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с продвижением товаров и услуг на внешний рынок", - уточнили в мэрии.

Также добавляется, что предприниматели, которые 1 января 2021 года принимали участие и презентовали свой товар на выставках, ярмарках, деловых миссиях, форумах, конференциях и семинарах, могут претендовать на получение субсидии на возмещение затрат, связанных с участием в мероприятии.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 525 -102, 525-106, 525-107, 525-115; 525-103, 525-105, 991-261.