Названы даты летней охоты в Томской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томской области стали известны даты, когда можно выходить охотиться. С 15 сентября 2023 года по 28 февраля 2024 года будет осуществляться охота на боровую дичь, сообщает департамент охотничьего и рыбного хозяйства.

Также утесняется, что с 15 сентября 2023 года по 28 февраля 2024 года разрешена охота на заяца-беляка, лисицу и енотовидную собаку. С 1 октября 2023 года по 28 февраля 2024 года допускается охота на бобра, выдру и ондатру.

Другие виды, включая белку, горностая, колонка, куницу лесную, ласку, норку, росомаху, рысь и соболя, можно будет охотиться с 1 ноября 2023 года по 28 февраля 2024 года.