Жилой дом на двух хозяев сгорел в селе Томской области

В Томской области сгорел дом на двух хозяев

В селе Новогорное Колпашевского района Томской области сгорел жилой дом на двух хозяев. При пожаре никто не пострадал. Площадь возгорания составила почти 300 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании одноэтажного двухквартирного жилого дома с пристройками на улице Рабочая поступило в 13:09.

«В результате пожара сгорели и обрушились крыша дома, веранд, дровенника по всей площади. Обгорели стены веранд по всей площади. Обгорели стены, пол, вещная обстановка, сгорело и обрушилось потолочное перекрытие одной квартиры. Обгорела стена гаража на площади 3 квадратных метра», — говорится в сообщении.

Общая площадь возгорания составила 266 квадратных метров.

Огонь был ликвидирован в 14:15. Причина пожара устанавливается.