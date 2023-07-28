Мотоциклиста увезли в больницу после столкновения с Toyota в Томске

Фото: УМВД по Томской области

В Томске 53-летний мотоциклист пострадал после столкновения с автомобилем Toyota Crown. Мужчину увезли в больницу, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла 27 июля около 1:20 минут на улице Гагарина, 56.

По предварительной информации, 33-летний мужчина за рудым автомобиля Toyota Crown выехал на нерегулируемый перекресток со второстепенной дороги и не уступил мотоциклу KN 250GY XR250, который ехал по главной дороге.

В результате ДТП, 53-летний мотоциклист с травмами доставлен в больницу.

В момент аварии в салоне автомобиля находился 1-месячный ребенок. Мальчика перевозили в детском кресле. Это помогло избежать серьезных травм. Малыш не пострадал.

Очевидцев данного ДТП просят обращаться по адресу: город Томск, Иркутский тракт, 79, кабинет № 102, телефоны 8 (3822) 794-693, 664-422, 664-424.