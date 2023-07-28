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НовостиОбщество28 июля 2023 3:55

В Томске обсудили благоустройство Университетского озера

Разработкой архитектурно-планировочной концепции занимается компания “Простор”
Ксения Высотина
Фото: Дмитрий Еланаков

Фото: Дмитрий Еланаков

Будущее Университетского озера обсудили в Томске на воркшопе ТГУ. Разработкой архитектурно-планировочной концепции занимается компания “Простор”.

Уже в октябре 2023 года необходимо выполнить все работы, а после этого начать создавать проектно-сметную документацию.

ТГУ предложил на территории вести образовательные и проектно-исследовательские процессы, внеаудиторное обучение, натурные практики студентов. Участники заявили о ценности пространства у озера за единение с природой.