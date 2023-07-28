Участок улицы Аркадия Иванова перекроют 29 июля

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Завтра, 29 июля, в 9:00 ограничат движение автотранспорта на участке улицы Аркадия Иванова в Томске. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

По данным комитета по информационной политике, на участке улицы А. Иванова от пересечения с улицей Карпова до Московского тракта будут заменять водопроводный колодец. Выполнение работ возложено на ООО «Вариант – 2005».

Полноценное движение по улице запустят в 24:00 30 июля, в воскресенье. До этого времени автолюбители должны будут руководствоваться временными дорожными знаками.

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