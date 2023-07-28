На нижней террасе Лагерного сада в Томске пройдет "Пикник Фест"

Уже в эту субботу, 29 июля, в Томске пройдет летний праздник вкусной еды «Пикник фест». Вход свободный, организаторы ожидают гостей всех возрастов.

Семейный летний гастрономический праздник «Пикник Фест» пройдет в Новосибирске 21 мая. В Заельцовском парке с 12:00 до 19:00 гости мероприятия погрузятся в атмосферу веселья, хорошего настроения и аппетитного жареного мяса.

В программе конкурсы, дегустации, зарядка с чемпионами, выступления лучших новосибирских коллективов, а также соревнования по приготовлению 200 килограммов ароматного мяса на открытом огне с бесплатной дегустацией конкурсных блюд.

Мероприятие начнется в 12:00 на нижней террасе Лагерного сада.

Генеральный партнёр: ООО «СибДеГрупп». Эксклюзивные продажи ROZALUX и RETROcity от ГК «Сибирские звёзды».

Генеральный фуд-партнер: «Шашлычный Дом»

Премиальный партер: вся техника и аксессуары Apple в магазине King Store, природная артезианская вода «Тибет».

Официальные партнеры: компания «Сибирская кошка»,ТУСУР, доставка цветов и букетов «Клумба», музыкальная школа «Не школа», «GOOD NIGHT show».

Партнеры мероприятия: «Томскводоканал», «Газпромбанк», «Томские вездеходы», Клиника «Сибирская», салон «Томские вездеходы», компания по производству ПЭТ-тары и преформ «ПЭТ Сити», кафе «Союз Гастрономия», «Berry Zone», клуб билингвального развития «Англомама», «Межениновская Птицефабрика», «Томское молоко», кафе «Союз Кафе», Барбекю центр премиальных грилей и аксессуаров «Гриль Хаус», «Алтайская Говядина», магазин «Азиатские продукты», ресторанов быстрого обслуживания «Subway», восточная кухня «Институт Плова», торговая марка "Голодный пёс", сеть-кафе мороженого «33 пингвина», кондитерская студия «Sweet concept», шоколадное ателье «Абаканские сласти», островок сладостей и напитков «TomskGum», карамельная мануфактура «Томские карамельки», кафе «Желток», бар-ресторан «Строганина-бар», кофе-бар «Coffee like», фреш-бар «Sun Bar, кафе быстрого питания «Black grill», семейное турецкое кафе «Джезва», ресторан «Венеция», семечки «Мартин», «Томская кедровая фабрика».