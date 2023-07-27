В эколаборатории Томского РНУ поступило новое оборудование

Фото: «Транснефть - Западная Сибирь»

«Транснефть - Западная Сибирь» подвела итоги деятельности эколого-аналитических лабораторий предприятия за первое полугодие 2023 года. Лаборанты провели более 21 тысячи различных исследований в рамках производственного мониторинга состояния компонентов окружающей среды.

Наибольшее количество исследований пришлось на контроль качества сточных вод – 9 тысяч. Кроме того, специалисты проанализировали отобранные пробы промышленных выбросов, атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон, природной и питьевой воды, почвы и донных отложений. Отметим, что превышений нормативно допустимых концентраций не фиксировалось. Все производственные экологические показатели соответствуют требованиям природоохранного законодательства.

В первом полугодии в лаборатории Ишимского, Томского и Омского филиалов было закуплено 4 единицы нового лабораторного оборудования - хроматографические комплексы и спектрофотометры. На эти цели предприятие направило 3,6 млн рублей.

Кстати, применение нового оборудования обеспечит высокую точность выполняемых исследований. На новых хроматографах лаборанты будут определять загрязняющие вещества в промышленных выбросах и атмосферном воздухе. Спектрофометры будут использоваться для проведения количественного химического анализа воды (питьевой, природной, сточной) по различным показателям.