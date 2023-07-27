Два новых микрореабилитационных центра для детей-инвалидов откроют в Томской области

В Томской области откроют еще два микрореабилитационных центра для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Они появятся на базе центров социальной помощи семье и детям города Стрежевого и Молчановского района.

Как сообщила пресс-служба обладминистрации, учреждения победили в конкурсе грантов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Суммарно они получат из фонда 3 880,9 тысячи рублей на создание в 2023–2024 годах микрореабилитационных центров для детей-инвалидов», — говорится в сообщении.

В таких центрах детям оказывается реабилитационная поддержка без отрыва от семьи. Первый такой центр «Равновесие» появился в регионе на базе Центра помощи семье и детям Асиновского района.

В 2022 году он вошел в топ лучших социальных практик страны по созданию реабилитационного пространства для детей-инвалидов.

По словам начальника департамента по вопросам семьи и детей Томской области Маргариты Шапаревой, в центрах поддержку специалистов получают и дети, и их семьи. Их поддержка помогает создать благоприятную семейную среду для реабилитации и развития детей с особыми потребностями.