Врач-эндокринолог Калинчев объяснил томичам, почему возникает сухость во рту

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Томичам рассказали, является ли сухость во рту признаком сахарного диабета, передает издание Pravda.Ru.

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев рассказал, что сухость во рту может быть проявлением заложенности носа, аллергического ринита, полиноза, воспаления аденоидов.

«Если брать статистику, то таких будет значительно больше, чем людей, у кого диабет. То есть не надо себе ставить серьёзный диагноз диабета, потому что у тебя полость рта пересохла», — пояснил врач.

По его словам, причиной сухости во рту может быть недостаточное употребление воды. При этом часто люди при выходе из дома не пьют жидкость, так как на пути им может не попасться туалет.

Пересыхать во рту может, по словам Калинчева, и из-за того, что в помещении под воздействием нагревательных приборов пересушивается воздух.