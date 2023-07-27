В Томской области в 2023 году начнут ремонтировать три крупных объекта ЖКХ

Фото: телеграм-канал Владимира Мазура

В Томской области в 2023 году начнется ремонт трех крупных объектов ЖКХ, а именно две котельные и одну дизельную электростанцию. Об этом сообщил губернатора Владимир Мазур в своем телеграм-канале.

По словам Мазура, из областного бюджета выделены дополнительные средства для исправления проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве районов области.

Так, отремонтируют котельную в селе Белый Яр Верхнекетского района. Она подает тепло на 132 объекта, 39 социальных учреждений и более 50 многоквартирников, в которых живут больше тысячи жителей.

Кроме того, запланирован ремонт котельной «Южная» в Каргаске. От нее запитаны 15 организаций, девять муниципальных зданий и 116 жилых домов. Также ремонту подлежит дизельная электростанция в Нарыме, которая обеспечивает светом все соцучреждения и 1300 жителей.

Ремонт объектом начнется уже в этом году и завершится в 2024 году. Главам районов и департаментам поручено держать вопрос на личном контроле.