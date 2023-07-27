Движение всех троллейбусов закроют на участке проспекта Фрунзе в Томске до воскресенья

В Томске изменится схема движения общественного транспорта Фото: Анна Ковалёва

В Томске с 28 по 30 июля автобусы изменят схему движения из-за замены трубопровода на проспекте Фрунзе. Также на данном участке будет перерыта дорога. Об этом сообщили в мэрии.

Напомним, что с 21:00 28 июля до 16:00 30 июля перекроют движение транспорта по проспекта Фрунзе на участке от улицы Кулагина до улицы Елизаровых. В это время специалисты будут проводить работы по замене трубопровода тепломагистрали №3 под проезжей частью проспекта. Работы будут проводиться в районе дома по проспекте Фрунзе, 123/1.

Из-за этого движение всех троллейбусных маршрутов будет закрыто до воскресенья.

Автобусы маршрутов №№ 5, 8/9, 13/14, 30/33, 53, 16/131 от проспекта Комсомольского в сторону улицы Елизаровых поедут по схеме: пр. Фрунзе – ул. Кулагина - ул. Елизаровых - далее по маршруту. В обратном направлении путь следования будет пролегать через ул. Балтийская - ул. Сибирская - ул. Льва Толстого - пр. Фрунзе и далее по маршруту.

Другой транспорт будет двигаться в соотвествии с временными дорожными знаками.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.