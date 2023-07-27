Годовалый мальчик чуть не погиб из-за магнитных шариков в Томске

Фото: Департамент здравоохранения Томской области

В Томске хирургии больницы скорой медицинской помощи №2 спасли жизнь годовалому мальчику, который проглотил пять мелких магнитных шариков, рассказали в облздраве.

Малыш поступил в медучреждение в июле. В ходе обследований врачи обнаружили в кишечнике ребенка магнитные шарики. Ребенку диагностировали перфорацию — сквозное повреждение стенки кишечника, из-за которого его содержимое попадает в брюшную полость.

«У ребёнка было шесть дырок в кишечнике - такая степень повреждения органа равносильна прямому выстрелу дробью в область живота. Хирурги экстренно прооперировали малыша, извлекли магниты и ушли перфорации», — рассказал главный врач БСМП №2 Андрей Караваев.

Магнитные шарики, попавшие организм ребенка, успели вызвать у него острое воспаление. Сейчас малыш находится в реанимации, ему предстоит долгое лечение и восстановление.

По словам врача, попадание магнитных шариков в кишечник детей — распространенная проблема не только в Томске, но и по всей России.

Врач обратил внимание родителей, что магнитный конструктор и другие игрушки с мелкими деталями имеют возрастное ограничение. В годовалом возрасте малыши все тянут в рот, поэтому нельзя давать им или держать в лёгкой доступности подобные игрушки. Это смертельно опасно для детей.

Также для малышей опасны дисковидные батарейки и «саморастущие» от влаги игрушки.