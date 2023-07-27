Омич Дмитрий Махиня рассказал, зачем решил претендовать на пост мэра Томска

Появился первый комментарий заместителя мэра Омска Дмитрия Махиня. Чиновник рассказал, почему решил претендовать на пост мэра Томска Комментарий опубликовал телеканал «Томское время».

Напомним, 26 июля июля стало известно, что глава департамента имущественных отношений администрации Омска, вице-мэр города Дмитрий Махиня будет претендовать на пост мэра Томска. Кандидатуру омского чиновника поддержал губернатор Томской области Владимир Мазур.

«Для меня это глубоко продуманное решение выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра города Томска. Чувствую в себе силы, знания, силы, энергию, чтобы возглавить город. Для меня это честь и вызов, и большая ответственность перед томичами и губернатором. Моя задача сформировать сильную управленческую команду, навести порядок в сфере городского хозяйства, работать с бизнесом, привлекать инвестиции», — сказал телеканалу Махиня.

По его словам, вместе с губернатором и томичами необходимо продолжить большой разговор о Томске, а также переосмыслить стратегию развития города. При этом «бережно сохраняя историческое наследие, мы будем делать город более удобным, комфортным и привлекательным для жителей».

«Проблемы города я знаю не понаслышке. Много говорили об этом с губернатором и будем решать их в режиме 24 на 7. Уверен, что решить проблемы города мы сможем только только в одной команде с губернатором. Благодарен за его поддержку и рассчитываю на поддержку всех томичей и депутатов», — заключил Махиня.

Добавим, что также ранее стала известна биография омского чиновника Махиня, претендующего на пост мэра Томска.