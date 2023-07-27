Мужчина и 14-летний мальчик пострадали в ДТП на томской трассе

Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

Утром 27 июля на трассе Томск — Каргала — Колпашево опрокинулся автомобиль Land Cruiser Prado. Водителя и 14-летнего пассажира увезли в больницу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла около 8:20 на 135 км трассы Томск — Каргала — Колпашево.

По предварительной информации, 56-летний водитель грузовика Scania с полуприцепом выехал на встречную полосу, в результате чего создал помеху для движения встречному автомобилю Land Cruiser Prado.

«55-летний водитель легкового автомобиля, принимая меры для предотвращения столкновения, не справился с управлением и допустил съезд на обочину, после чего его транспортное средство опрокинулось», — говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель и 14-летний мальчик-пассажир легковушки госпитализированы в больницу.