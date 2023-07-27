В Томске осудят 39-летнего депутата, по вине которого пострадал мотоциклист

Фото: УМВД по Томской области

В Томске будут судить 39-летнего депутата, по вине которого в ДТП серьезно пострадал мотоциклист летом прошлого года. Об этом сообщил в пресс-службе СУ СК по Томской области.

Напомним, вечером 10 июня 2022 года произошло ДТП с участием двух автомобилей и мотоцикла. По данным регионального УМВД, 39-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля Toyota Highlander, при выезде с прилегающей территории не пропустил мотоцикл Honda X4, который двигался по главной дороге. После столкновения мотоциклист выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Toyota RAV 4. Водитель мотоцикла находился в коме.

Позже стало известно, что за рулем Toyota находился депутат от «Единой России» Кирилл Базаев. В СК возбудили уголовное дело.

Следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению 39-летнего томского депутата в нарушении ПДД, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

По версии следствия, в июне 2022 года водители автомобиля Toyota Highlander при повороте налево с прилегающей территории на улице Елизаровых в направлении Транспортной площади, выехал на встречную полосу и не уступил дорогу мотоциклу Honda X4.

«В результате произошедшего столкновения водитель мотоцикла упал, ударившись о выступающие части кузова другого автомобиля и дорожное покрытие. Потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении.

Материалы дела передадут в Кировский районный суд для рассмотрения.