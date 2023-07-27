Мэрия Томска распространила ориентировку на пропавшую 15-летнюю девочку

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске администрация также помогает в поисках 15-летней Софии Киселевой. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся розыскные мероприятия, сообщает УМВД.

Напомним, что в дежурную часть ОМВД России по Кировскому району г. Томска поступило сообщение о том, что в ночь с 23 на 24 июля 2023 года ушла из дома ул. Богдана Хмельницкого и до настоящего времени не вернулась Киселева София Михайловна.

Известно, что рост девочки около 150 см, также она среднего телосложения, волосы черные до плеч, глаза карие.

Граждане, располагающие сведениями о местонахождении без вести пропавшей, просим обратиться по телефону: 02 (с сотового 102) или в ОМВД России по Кировскому району города Томска по телефонам: 89528802485, 89610952503.