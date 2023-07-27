В Томской области 22-летний работник лесопилки погиб от удара током

В Каргасокском районе Томской области 22-летний работник лесопилки погиб после удара током, пытаясь снять зацепившийся за ЛЭП ковш экскаватора. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

По предварительным данным, на трассе между поселками Киевский и Неготка экскаватор, который работники перевозили на трале, зацепился ковшом за линию электропередач.

«При попытках снять провод линии электропередач с экскаватора, молодой человек получил поражение электрическим током и скончался на месте», — говорится в сообщении.

В настоящее время прокуратура района контролирует установление обстоятельств и причин смерти на производстве 22-летнего работника лесозаготовительного предприятия.

Также ведомство организует проверку исполнения требований законодательства об охране труда.