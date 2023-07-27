Глава департамента культуры Томской области Волк обвинен в присвоении 3,2 млн рублей

Фото: администрация Томской области

Глава департамента по культуре Томской области Павел Волк пойдет под суд по обвинению в присвоении 3,2 млн рублей «Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций». Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Напомним, Павел Волк был задержан 21 апреля 2023 года на рабочем месте. Он был заподозрен в мошенничестве в крупном размере. Суд назначил чиновнику меру пресечения в виде домашнего ареста.

Павел Волк обвиняется в присвоении, совершенном с использованием служебного положения, а также в организации присвоения с использованием служебного положения». Уголовное дело возбудили на основании материалов регионального УФСБ.

По версии следствия, обвиняемый, будучи директором колледжа, фиктивно трудоустроил туда сотрудника, после чего похищал начисленную ему зарплату.

«После назначения в 2012 году на должность начальника регионального департамента по культуре он продолжил получать денежные средства», — говорится в сообщении.

Из-за этих действий с 2009 года по 2017 год колледжу был причинен ущерб на сумму более 3,2 млн рублей.

По данным СК, обвиняемый временно отстранен от занимаемой должности, на его имущество наложен арест. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста Уголовное дело рассмотрят в Ленинском районном суде.