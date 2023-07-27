Чрезвычайная пожароопасность ожидается в Томской области с 28 по 31 июля

В Томской области ожидается пятый класс пожароопасности Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области с 28 по 31 июля ожидается чрезвычайный пятый класс пожарной опасности. Об этом предупредили в мэрии.

По данный регионального гидрометцентра, с 28 по 31 июля по региону сохранится высокая пожароопасность четвёртого класса и ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

В Томске организовано ежедневное патрулирование в населённых пунктах и в прилегающих лесах мобильными группами, которые оснащены средствами пожаротушения, а также усилена профилактическая работа с населением.

Томичам необходимо соблюдать меры безопасности.