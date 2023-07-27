МТС Банк реализовал сервис переводов на карты Банка Азии Кыргызстана

Москва, РФ − ПАО «МТС-Банк» объявляет о реализации сервиса денежных переводов на карты ЗАО «Банк Азии» Кыргызстана. Переводы осуществляются мгновенно, МТС Банк не взимает комиссию.

Перевод денежных средств на карты Банка Азии можно совершить через мобильное приложение МТС Банка. Для держателей карт МТС Банка суточный лимит переводов составляет 800 000 рублей, месячный лимит – 3 000 000 рублей. Если к приложению МТС Банка привязана карта стороннего российского банка, лимит составит 400 000 рублей, месячный лимит – 800 000 рублей.

Для осуществления перевода через мобильное приложение МТС Банка необходимо перейти во вкладку «Платежи», далее выбрать опцию «Переводы по СНГ/Дальнее зарубежье». Из предложенного списка партнеров банка выбрать «Банк Азии», после чего необходим ввод номера мобильного телефона получателя в формате +996 ХХХ ХХ ХХ ХХ и суммы перевода. Далее нажмите кнопку «Оплатить» и сумма мгновенно поступит на карту ЗАО «Банк Азии». Переводы зачисляются в кыргызских сомах.

«Мы последовательно расширяем пул партнеров в странах СНГ, создавая экосистемные платежные сервисы, которые снимают барьеры для повседневных финансовых операций, − прокомментировал бизнес-лидер стрима «Денежные переводы» Кирилл Пальчун. – Рынки стран СНГ обладают большим потенциалом для роста и развития готовых цифровых решений не только в силу быстро меняющегося бизнес-климата, но и больших миграционных потоков между Россией и сопредельными странами».