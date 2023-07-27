Томичи примут участие в экономическом гуманитарном форуме «Россия-Африка»

Фото: Анна Ковалёва

Представители России и стран Африканского континента примут участие во 2-м саммите и экономическом гуманитарном форуме «Россия – Африка» 27-28 июля. Мероприятия в Санкт-Петербурге посетит и томская делегация. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

«Томскую область на форуме представляют заместители губернатора Василий Потемкин, Людмила Огородова и Николай Слепнев. В рамках мероприятия уже начал работу молодежный форум «Россия – Африка: ядерное образование как потенциал для успешного развития региона»», - уточнили в администрации.

Отмечается, что в дискуссиях форума участвуют и молодые ученые из ТПУ. Перспективные специалисты развивают с Африкой научно-образовательное партнерство.

Участники встреч в Санкт-Петербурге планируют принять декларацию и подписать документы о сотрудничестве.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что более 8 тысяч человек приняли участие в форуме молодых ученых U-NOVUS’2023.