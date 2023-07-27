Деформационный шов для ремонта Коммунального моста доставят в Томск с задержкой

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске завершается монтаж деформационного шва на первой опоре Коммунального моста. По информации департамента капитального строительства, последний шов отправят в Томск с задержкой, в конце июля. И.о. мэра Томска Михаил Ратнер на заседании штаба по капремонту объекта поручил специалистам профильного ведомства ежедневно контролировать ход работ.

«Меня не устраивает, что до сих пор не отгружен второй деформационный шов. У подрядчика возникли сложности, но это не должно влиять на график. Цель остается прежней – в сентябре открыть полноценное движение по мосту. В связи с этим буду лично еженедельно проводить штабы по ремонту», – сказал Ратнер.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, на Коммунальном мосту до начала следующей недели установят опоры освещения. На данный момент рабочие также ремонтируют опоры, наносят на железобетонную плиту гидроизоляцию, устраивают ливневки.

Напомним, ранее «Комсомольская правда - Томск» рассказала, что движение в 4 полосы по Коммунальному мосту планируют запустить в сентябре 2023 года.

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