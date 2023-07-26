В Томске дома на шести улицах подключили к новым водопроводным сетям

Фото: Наталья Качановская

В Томске в Октябрьском районе абонентов переключили со старого водопровода на новые сети. Вода улучшится в домах 40 тысяч томичей, сообщили в мэрии.

«Новые сети улучшат водоснабжение в домах 40 тысяч томичей, проживающих на улицах И. Черных, Иркутский тракт, Новосибирская, Мичурина, С. Лазо и Суворова», — говорится в сообщении.

Спеиалисты завершили работы по двум трубопроводам от станции 3-го подъема до улицы Мичурина. На 53 водопроводных камерах рабочие заменили запорную, воздухосбросную арматуру, а также регуляторы давления, технологические узлы и железобетонные конструкции камер.

Ранее завершились работы по переключению водопроводных вводов и существующих линий нового водовода, который ведет к томской ОЭЗ от улицы Кирпичная до улицы Мичурина. Абонентов переключили со старой водопроводной сети на новую диаметром 800 мм.

Новые сети повысят надежность холодной воды для жителей домов Октябрьского района, а также снизят риск повреждений на сетях.