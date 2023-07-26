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НовостиОбщество26 июля 2023 10:33

Более 7 тысяч человек поставили прививку против кори в Томской области

В том числе 724 ребенка
Алёна Мищенко
В Томской области продолжается вакцинация против кори

В Томской области продолжается вакцинация против кори

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области против кори поставили прививку 7 668 человек, в том числе 724 ребенка. Подчищающая иммунизация против этого заболевания продолжается в регионе, сообщили в администрации региона.

Облздрав закупил 13 тысяч доз вакцины для проведения бесплатной подчищающей иммунизации против кори.

Прививку необходимо ставить тем, кто не болел корью и не прививался от заболевания, а также лицам, имевшим контакт с заболевшими.

«Вакцинации подлежат сотрудники, находящиеся в группе риска: работники медицинских и образовательных организаций, торговли, транспорта, коммунальной и социальной сфер, вахтовики и работники пунктов пропуска через госграницу», — напоминают в обладминистрации.

Рискуют заболеть корью невакцинированные дети от года до пяти лет. Ставить вакцину от кори следует с одного года с последующей ревакцинацией в шесть лет.

Также врачи помином вакцинации врачи рекомендуют мыть руки, промывать носа, проветривать помещения и ношение маски в общественных местах. При наличии признаков кори либо при контакте с зараженным лучше остаться дома и вызвать врача.