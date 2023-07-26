Участок улицы Амурской и Кутузова перекроют в Томске 27 июля

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В Томске 27 июля на сутки ограничат движение на участке улицы Амурской и улицы Кутузова. В это время специалисты будут выполнять работы по выкладке газопровода, предупреждают в мэрии.

Движение огранчиат с 10: 00 27 июля до 16:00 28 июля на участке улицы Амурской от улицы Чекистский тракт до улицы 2-я Усть-Киргизка.

В это время ООО «ПСК» ГазСпецСтрой будет проводить работы по прокладке газопровода.

Эта же компания будет выполнять работы по улице Кутузова.

«В связи с этим с 10:00 четверга, 27 июля, до 16:00 пятницы, 28 июля, будет перекрыта одна полоса движения на участке улицы Кутузова от улицы Чекистский тракт до улицы Амурская», — говорится в сообщении.

На участках установят временные дорожные знаки. Томичей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.