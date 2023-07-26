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НовостиОбщество26 июля 2023 8:51

Самым цитируемым политиком в Томской области стал губернатор Владимир Мазур

Владимир Мазур занял 7 место из 10 среди глав регионов в Сибири
Алёна Мищенко
Фото: телеграм-канал Владимира Мазура

Фото: телеграм-канал Владимира Мазура

Самыми популярными политиками в Томской области области в 2023 году стали губернатор Владимир Мазур и и.о. мэра города Михаил Ратнер. Такие данные представлены в медиарейтинге* политиков, которые чаще всего цитируются в СМИ, сообщают "Аргументы и факты - Томск"

Владимир Мазур занял 7 место из 10 среди глав регионов в Сибири. Михаил Ратнер попал на 4 место из 20 среди первых лиц столиц субъектов СФО.

По Томской области Владимир Мазур занимает первое место рейтинга из десяти. Следом за ним идут:

*Данные медиарейтинга взяты с сайтов «ГлолТомск.Ру» и «Медиалогия».