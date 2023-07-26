Участок проспекта Фрунзе в Томске перекроют из-за аварии на теплосетях

Участок проспекта Фрунзе в Томске перекроют из-з аварии на теплосети Фото: Алёна Мищенко

В Томске с 28 по 30 июля перекроют участок проспекта Фрунзе во время замены трубопровода на теплосети, сообщили в пресс-службе «ТомскРТС».

«С 21:00 пятницы, 28 июля до 16:00 воскресенья, 30 июля необходимо будет перекрыть движение транспорта по проспекту Фрунзе на участке от улицы Кулагина до улицы Елизаровых», — говорится в сообщении.

В это время специалисты проведут замену трубопровода тепломагистрали № 3 под проезжей частью проспекта Фрунзе. При запуске участка был выявлен дефект. Работы проведут в районе дома на проспекте Фрунзе, 123/1»

«Проведение ремонтных работ необходимо для возобновления горячего водоснабжения в домах, запитанных от этого участка тепловой сети, а также для исключения риска развития аварийной ситуации в зимний период», — говорится в сообщении.

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