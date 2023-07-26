К 1 сентября в Томске планируют открыть движение по Коммунальному мосту

Фото: Анна Ковалёва

В Томске на Коммунальном мосту планируют открыть движение к 1 сентября. Общая готовность составляет 83%, сообщил журналистам и.о. мэра города Михаил Ратнер в ходе выездного совещания.

"В целом можно сказать, что подрядчик идет в графике. Тем не менее, что меня не устраивает, что сегодня по-прежнему нет второго деформационного шва", - сказал глава города.

Оказалось, что деформационный шов должен был быть уже в Томске, но его доставка задерживается.

На данный момент подрядчик на Коммунальном мосту завершает установку опор освещения, на которые смонтируют светодиодные светильники. Также до конца недели поступит бордюрное ограждение, работы по его установке завершены на 40%.