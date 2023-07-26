Итоги работы по исполнению соцобязательств обнародовали в ЕР

Как подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на итоговом собрании фракции, ее работу в Государственной Думе в весеннюю сессию во многом определила спецоперация. Фото предоставлено ВПП «Единая Россия»

Как сообщает сайт ER.ru, партия инициировала 40% законов в Госдуме, которые выполняют поручения Президента по поддержке участников СВО и их семей, семей с детьми и социально незащищенных категорий, обеспечению обороноспособности страны и ее технологического суверенитета

Как подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на итоговом собрании фракции, ее работу в Государственной Думе в весеннюю сессию во многом определила спецоперация. «Единая Россия» продолжила укреплять статус и господдержку бойцов и их семей, закрывать пробелы, вскрытые СВО. В этой работе принимали участие все депутаты фракции. «Хотел бы всем вам сказать спасибо. Эту работу мы вели, в том числе, на площадке рабочей группы по вопросам СВО, созданной по распоряжению Президента», - подчеркнул он.

Среди наиболее важных решений, принятых этой весной, Андрей Турчак назвал признание ветеранами боевых действий ополченцев, защищавших Донбасс с 2014 года, введение бесплатной юридической помощи для участников СВО и членов их семей. Отдельно секретарь Генсовета выделил упрощение порядка признания участников СВО без вести пропавшими и умершими.

Приняты поправки и о переводе ежемесячной выплаты участникам СВО из натуральной полностью в денежную форму, закон о погашении государством военной ипотеки в случае гибели или получения тяжелой инвалидности в СВО.

Приоритетной задачей партии, наряду с поддержкой фронта, оставалось исполнение народной программы. «Для ее реализации были приняты законы о развитии школьной медицины, бесплатном проезде детских автобусов по платным дорогам, поддержке спортивных тренеров, защите граждан от незаконных действий коллекторов, введении заброшенного имущества в оборот, повышении безопасности газового оборудования в МКД и многие другие», — напомнил Андрей Турчак.

В свою очередь, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев отметил, что принятые депутатами фракции решения отвечают на существующие вызовы и создают условия для стабильного социально-экономического развития. Так, например, ко второму чтению готовится законопроект о занятости

– он направлен на профилактику безработицы, закрепляет понятие частичной занятости. Законодательно закрепить это понятие дал поручение Президент на Сакнт-Петербургском международном эконмическом форуме. Многое сделано в сфере образования.

Поддержка семей с детьми стала одним из ключевых направлений работы фракции. Также были приняты законы о наказании за дискредитацию армии и распространение ложной информации о добровольцах. Предусмотрена повышенная ответственность в отношении террористов, диверсантов, изменников Родины. Обеспечена возможность оперативной блокировки запрещенного контента в Интернете - призывов к терроризму, экстремизму, сбору средств для поддержки ВСУ.

В заключение Андрей Турчак напомнил, что на прошлой неделе прошло заседание Программной комиссии под председательством Дмитрия Медведева. Его темой стало финансовое обеспечение реализации мероприятий народной программы в 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов. «Все, что было обещано людям, должно быть выполнено», — подчеркнул секретарь Генсовета.