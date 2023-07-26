Жители Томска могут застраховать питомца для покрытия затрат на его лечение

Томичи могут застраховать домашнего питомца Фото: Олег ЗОЛОТО

В Томске жители могут застраховать своих домашних животных. Страховка может помочь покрыть непредвиденные финансовые затраты. Об этом в ходе прямого ЦУРа рассказала управляющая томским отделением Банка России Елена Петроченко.

Специалист рассказала, что такие виды страховок становятся популярными среди томичей из-за того, что ветеринарное лечение питомца обходится дорого.

Операция или покупка лекарств для животного могут обойтись по сумме равной лечению человека.

«Нередки случаи, когда животное может что-то съесть во время прогулки и тяжело заболеть. От этого, к сожалению, уберечь любимца очень сложно», — сказала Петроченко.

Из-за этого люди сталкиваются с крупными финансовыми расходами на лечение питомца. По ее словам, страховка может помочь покрыть такие затраты.