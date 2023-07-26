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НовостиОбщество26 июля 2023 6:21

Жители Томска могут застраховать питомца для покрытия затрат на его лечение

Операция или покупка лекарств для животного могут обойтись по сумме равной лечению человека
Алёна Мищенко
Томичи могут застраховать домашнего питомца

Томичи могут застраховать домашнего питомца

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Томске жители могут застраховать своих домашних животных. Страховка может помочь покрыть непредвиденные финансовые затраты. Об этом в ходе прямого ЦУРа рассказала управляющая томским отделением Банка России Елена Петроченко.

Специалист рассказала, что такие виды страховок становятся популярными среди томичей из-за того, что ветеринарное лечение питомца обходится дорого.

Операция или покупка лекарств для животного могут обойтись по сумме равной лечению человека.

«Нередки случаи, когда животное может что-то съесть во время прогулки и тяжело заболеть. От этого, к сожалению, уберечь любимца очень сложно», — сказала Петроченко.

Из-за этого люди сталкиваются с крупными финансовыми расходами на лечение питомца. По ее словам, страховка может помочь покрыть такие затраты.