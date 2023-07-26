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НовостиОбщество26 июля 2023 5:54

В Томской области мужчина угнал «Жигули» на глазах у хозяина автомобиля

Полицейские задержали подозреваемого
Алёна Мищенко
Фото: УМВД по Томской области

Фото: УМВД по Томской области

В Кривошеинском районе Томской области 33-летний мужчина угнал автомобиль ВАЗ 21074 на глазах у хозяина. Полицейские задержали подозреваемого, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейский установили, что 33-летний ранее неоднократно судимый житель Кривошеинского района проходил мимо автомобиля стоящего рядом с жилым домом. Мужчина сел в салон через незапертую дверь и с помощью оставленных в замке зажигания ключей завел автомобиль и поехал.

«Происходящее увидел хозяин и начал преследовать злоумышленника на мотоцикле», — говорится в сообщении.

Как только угонщик припарковал автомобиль рядом со своим домом, мужчина остановил его и сообщил в полицию. Подозреваемого доставили в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело.