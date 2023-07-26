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НовостиОбщество26 июля 2023 5:20

Врачи томской ОКБ провели пенсионеру эндопротезирование плечевого сустава

67-летний житель Молчановского района несколько лет назад травмировал плечо
Алёна Мищенко
Фото: Департамент здравоохранения Томской области

Фото: Департамент здравоохранения Томской области

В Томске врачи-травматологи ОКБ провели 67-летнему пенсионеру первую операцию по эндопротезированию плечевого сустава, сообщается в телеграм-канале «Область здоровья»

Как рассказали в облздраве, 67-летний житель Молчановского района несколько лет назад травмировал плечо, после чего оно начало болеть. Мужчина лечился амбулаторно, но эффект был не долгим.

Специалисты отделения травматологии ОКБ приняли решение оперировать мужчину. Врачи выполнили пенсионеру тотальное эндопротезирование, заменив суставную впадину и плечевую кость на импланты.

«Необходимость в эндопротезировании плечевого сустава возникает не так часто, как тазобедренного и коленного суставов, но постоянный болевой синдром в и ограничение движений плеча резко снижают качество жизни пациентов, что делает эти операции не менее востребованными», – рассказал главный внештатный специалист-травматолог облдепартамента здравоохранения, заведующий отделением Станислав Шагиахметов.

Врачи отмечают, что хирургическая потребность в замене поврежденного травмой или заболеванием плечевого сустава на искусственный распространенная.

Ранее такую помощь оказывали в Барнауле и Новосибирске. Теперь подобные операции будут проводить в травматологическом отделении ТОКБ.