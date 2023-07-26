В Томской области коллекторов оштрафовали на 1,5 млн рублей в 2023 году

Коллекторов оштрафовали за навязчивые звонки томичам Фото: Даниил ОПАРИН

С начала 2023 года 217 жителей Томской области пожаловались на действия коллекторов, банков, микрофинансовых организаций при возврате просроченной задолженности. Их оштрафовали на 1,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Больше половины жалоб приходится на действия микрофинансовых и микрокредитных организаций, меньшая часть — на действия коллекторов. Также приставы рассматривают жалобы и в отношении банков.

«Более 30% обращений поступили от граждан, которые по факту не являются должниками и не имеют просроченных обязательств, тем не менее с них требовали оплату долга, часто мотивируя тем, что они являются родственниками или знакомыми реальных должников», — говорится в сообщении.

Чаще всего нарушали требования к телефонным звонкам и сообщениям. По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях юридические лица оштрафованы 24 раза на 1,5 млн рублей.

Напомним, по итогам 2022 года от томичей было принято около 500 обращений о неправомерных действиях коллекторов, банков, микрофинансовых организаций при проведении ими действий по возврату просроченной задолженности.