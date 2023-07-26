В Томске обеспечат водой пожарные подразделения во время масштабного отключения

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Во время масштабного отключения воды в Томске, пожарные подразделения будут обеспечены запасами воды. Специалисты провели комплексную подготовку, сообщает пресс-служба мэрии.

"В администрации Томска прошло совещание, на котором представители департамента городского хозяйства, оперативно-дежурной службы и МЧС обсудили работу пожарных во время масштабного отключения холодной воды в городе", - говорится в сообщении.

Администрация города также сообщила, что в эти дни, когда вода будет отсутствовать, пожарные подразделения города перейдут на усиленное дежурство.

На данный момент, специалисты провели комплексную подготовку, чтобы обеспечить противопожарную безопасность города и томичей на время масштабного отключения ресурса.