В Верхнекетском районе Томской области завершили уголовное расследование о незаконной рубке леса

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томской области в Верхнекетском районе завершили уголовное расследование о незаконной рубке леса. Причинённый государственному лесному фонду материальный ущерб составил более 180 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"Следователем ОМВД России по Верхнекетскому району завершено расследование уголовного дела по обвинению 58-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что в мае 2023 года обвиняемый, находясь в лесополосе в районе поселка Ягодное, незаконно срубил 7 деревьев породы «сосна», после чего вывез древесину на свой земельный участок.