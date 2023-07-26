Студенты ТУСУРа получат выплату в 20 тысяч рублей

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В Томске студентам ТУСУРа выплатят по 20 тысяч рублей. Такая компенсация коснется студентов, которые поступили на бюджет на одно из восьми инженерных направлений вуза. Данная сумма будет выдана для проезда до Томска.

Как отметил ректор Виктор Рулевский, в список направлений вошли специальности, которые наиболее востребованы на российском рынке труда. Он также добавил, что сейчас необходим кадровый резерв выпускников технических и инженерных специальностей как для развивающихся высокотехнологичных производств региона, так и для других российских предприятий.

Данная выплата коснется тех, кто поступит в вуз в 2023 году на очную форму обучения. В список направлений вошли: "Радиотехника", "Инфокоммуникационные технологии и системы связи", "Конструирование и технология электронных средств", "Электроника и наноэлектроника", "Радиоэлектронные системы и комплексы", "Фотоника и оптоинформатика", "Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования", "Нанотехнологии и микросистемная техника".