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НовостиОбщество24 июля 2023 0:00

В Томске 26 июля ожидается облачная погода без осадков

Температура будет до +26 градусов
Ксения Высотина

Фото: Анна Ковалёва

В Томске сегодня, 26 июля, прогнозируется до +26 градусов. Осадков в городе не ожидается, сообщает Томский ЦГМС.

Точнее синоптики передают облачную погоду с прояснениями. Ветер западный 3-8 м/с, порывы до 14 м/с. Температура днем +24…+26 °С.

По Томской области местами кратковременные дожди, грозы, ночью при грозах сильные дожди, град, утром местами туманы. Ветер западный 3-8 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, днем до 18 м/с. Температура ночью +11…+16 °С. Температура днем +22…+27°С.