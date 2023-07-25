В Томске на два дня перекроют дорогу из Тимирязева в Нижний склад

Дорогу из Тимирязева в Нижний склад закроют 26 июля Фото: Ксения Высотина

В Томске 26 июля ограничат движение по дороге из села Тимирязево в Нижний склад. В это время тут будут проводить аварийные работы, сообщили в мэрии.

Ограничение будет действовать с 10 утра 26 июля до 23 часов 27 июля. Движение перекроют по улице Советская, 62 в село Тимирязево - дорога на Нижний склад.

«В это время ООО «Томскводоканал» проведет здесь аварийные работы», — говорится в сообщении.

На месте установят временные дорожные знаки знаки. Автомобилям необходимо объезжать этот участок через поселок Эушта.

Автобусы №37 будут двигаться по схеме: деревня Эушта – улица Береговая – улица Сплавная – улица Нижне-Складская – элемент улично-проезд между улицей Нижне-Складской и улицей Сплавной – улица Сплавная – элемент улично-дорожной сети, проходящий по СНТ «Левобережье» – улица Шегарский тракт – улица Нахимова – далее по маршруту.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании передвижений по городу.