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НовостиОбщество25 июля 2023 13:20

Участок улицы Енисейской в Томске перекроют с 26 по 28 июля

Это связано с аварийными работами по восстановлению горячей воды
Алёна Мищенко
Фото: Дмитрий Еланаков

Фото: Дмитрий Еланаков

В Томске с 26 до 28 июля будет перекрыт участок улицы Енисейской. Это связано с аварийными работами по восстановлению горячей воды, сообщили в мэрии.

«В период с 9:00 26 июля до 20:00 28 июля будет перекрыт участок улицы Енисейской от улицы Киевской до улицы Новгородской. Компания «Томск РТС» будет проводить здесь аварийные работы по восстановлению горячего водоснабжения», — говорится в сообщении.

Движение автомобилей будет осуществляться в соответствии с временными знаками.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.