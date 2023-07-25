Участок улицы Енисейской в Томске перекроют с 26 по 28 июля

Фото: Дмитрий Еланаков

В Томске с 26 до 28 июля будет перекрыт участок улицы Енисейской. Это связано с аварийными работами по восстановлению горячей воды, сообщили в мэрии.

«В период с 9:00 26 июля до 20:00 28 июля будет перекрыт участок улицы Енисейской от улицы Киевской до улицы Новгородской. Компания «Томск РТС» будет проводить здесь аварийные работы по восстановлению горячего водоснабжения», — говорится в сообщении.

Движение автомобилей будет осуществляться в соответствии с временными знаками.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.