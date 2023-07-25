СК проводит проверку после смерти утонувшего мальчика в Томской области

Фото: СУ СК по Томской области
Следователи проводят проверку по факту гибели 9-летнего мальчика, который утонул в реке Кеть в Томской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, 25 июля в окрестностях поселка Белый Яр Верхнекетского района двое детей купались в затоне реки Кеть, один мальчик 2013 года рождения утонул.
«Колпашевским МСО СУ СК России по Томской области проводится проверка по факту гибели малолетнего ребенка, утонувшего в реке Кеть», — говорится в сообщении СК.
Следователь работает на месте происшествия, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В настоящее время известно, что дети находились на реке без сопровождения взрослых. Проверку организовала и районная прокуратура.