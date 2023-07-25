Российским стандартам соответствуют системы менеджмента нефтетранспортников

Фото: «Транснефть - Западная Сибирь»

«Транснефть - Западная Сибирь» подтвердила соответствие систем менеджмента российским стандартам. Эксперты проверяли эффективность систем охраны труда, энергетического и экологического менеджмента. Группа аудиторов внешней надзорной организации проанализировала корректность ведения документации, нормативных и регламентирующих документов.

По результатам внешнего аудита «Транснефть - Западная Сибирь» получила новые сертификаты соответствия систем менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, энергетического менеджмента и экологического менеджмента требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 45001, ГОСТ Р ИСО 50001 и ГОСТ Р ИСО 1400

Фото: «Транснефть - Западная Сибирь»

Внешний сертификационный аудит проводился на объектах Омского районного нефтепроводного управления и в главном офисе компании «Транснефть - Западная Сибирь».1.

Среди сильных сторон системы управления охраной труда аудиторы назвали создание безопасных условий труда для всех категорий работников, а также их обеспеченность необходимой специальной обувью, одеждой и средствами индивидуальной защиты. В соответствии с требованиями законодательства предприятие проводит спецоценку для подтверждения соответствия рабочих мест федеральным санитарным нормам. Разработаны и утверждены реестры и перечни умеренных и высоких рисков.

Для повышения энергоэффективности производственной деятельности в «Транснефть - Западная Сибирь» применяются оптимальные режимы транспортировки нефти и нефтепродуктов, производится замена насосного и электрооборудования. За счет реализации комплексных энергосберегающих мероприятий в 2022 году предприятие сэкономило 14 млн рублей.

Отметим, что компания обеспечивает соблюдение стандартов природоохранного законодательства. Эксперты отметили, что акционерное общество производит своевременную модернизацию производственной инфраструктуры, осуществляет восстановление лесных насаждений и восполнение биоразнообразия рек в регионах присутствия.