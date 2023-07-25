Режим повышенной готовности ввели в Томской области из-за пожаров

В Томской област иввели режим повышенной готовности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за ухудшения лесопожарной обстановки и высокого класса пожарной опасности в Томской области введен режим повышенной готовности. Данное распоряжение подписал губернатор Владимир Мазур, сообщается в телеграм-канале облдепартамента лесного хозяйства.

«В северных районах Томской области наблюдаются сложные сложные метеорологические условия: высокая температура воздуха, грозовая активность и отсутствие осадков», — говорится в сообщении.

В режим повышенной готовности перевели все службы про предупреждению и ликвидации ЧС. В муниципалитетах в ближайшее время создают оперштабы по пожарной безопасности.

Департаменту лесного хозяйства необходимо усилить проведение наземного и авиационного мониторинга. Также поручено увеличить силы и средства пожаротушения.

Обо всех фактах возгорания в лесу и на прилегающих территориях необходимо сообщать по телефону прямой линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00.