Новый мурал на набережной реки Ушайки в Томске посвятят легенде о Томе и Ушае

Фото: группа "Выход в город" во "Вконтакте"

Новый мурал на набережной реки Ушайки в Томске будет посвящён легенде о двух влюблённых реках Томе и Ушае. На реализацию проекта необходимо 500 тысяч рублей. Об этом сообщается в группе проекта «Выход в город» во «Вконтакте».

«Одной из главных работ фестиваля станет романтическая история, вдохновлённая легендой о Томе и Ушае. Легенду переосмыслили и посмотрели на персонажей истории с другой стороны. Работа будет расположена на центральной набережной, на месте, где Ушайка впадает в Томь», — рассказали авторы проекта.

На создание марала требуется 500 тысяч рублей. В настоящее время организаторы нашли уже половину суммы. Департамент городского хозяйства взял на себя подготовку объекта к художественным работам.

Площадь марала составит 440 квадратных метров.

Напомним, ранее и.о. мэра Томска Михаил Ратнер предложил художникам использовать под мурал стену набережной в устье Ушайки, а также разместить одну из картин на бетонной стене мост-трубы через реку.

Таким образом, в рамках фестиваля "Выход в город" на плитах, которые испортили вандалы, появится большой мурал. Как сообщили в соцсети команды Street Vision, эскиз был немного подредактирован и одобрен.