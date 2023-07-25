Фото: unsplash.com

МТС Банк присоединился к сервису «Плати QR» от Сбера. Теперь клиенты банка могут оплачивать покупки в офлайн-магазинах, сканируя QR-код на кассе через приложение МТС Банка на Android. В ближайшее время сервис станет доступен и пользователям iOS, говорится в сообщении кредитной организации.

МТС Банк активно развивает возможности для бесконтактной оплаты товаров и услуг как онлайн, так и в точках продаж. «Плати QR» – доступный, простой и безопасный способ оплаты. Он позволяет совершить покупку, даже если с собой нет наличных или карты, а смартфон не поддерживает технологию NFC. Достаточно зайти в приложение МТС Банка, навести сканер на QR-код от Сбера и выбрать карту или счёт для оплаты. Для подтверждения покупки не потребуется ввод ПИН-кода, как при оплате смартфоном.

«МТС Банк предлагает широкий спектр платежных сервисов, в том числе бесконтактных. Мы видим регулярный рост популярности платежей по QR-коду среди пользователей приложения банка. Клиенты стали чаще расплачиваться таким способом в крупных маркетплейсах и торговых сетях. Расширение возможностей QR-платежей для наших клиентов и присоединение к сервису Сбера усилит позиции МТС Банка на рынке платежей», – первый заместитель Председателя Правления, руководитель розничного бизнеса МТС Банка Эдуард Иссопов.

«QR-кодом от Сбера уже пользуются клиенты нескольких российских банков. Теперь в их число вошли клиенты МТС Банка. Наши партнёры по финансовому рынку видят свою выгоду в подключении к платёжной инфраструктуре Сбера и дают своим пользователям лучшие возможности. Платить по QR-коду клиенты МТС Банка смогут даже в том случае, если у них нет с собой банковской карты или наличных денег. При этом платежи проходят быстро, удобно и безопасно. Ежемесячно новым сервисом уже пользуются более семи миллионов человек. Учитывая, что к нашей инновационной технологии присоединяется всё большее число банков-партнёров, количество пользователей QR-кодом от Сбера станет ещё больше», – старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка Дмитрий Малых.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно иметь устройство на платформе Android и приложение МТС Банка не ниже версии 1.69.