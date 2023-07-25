Экс-глава томского банка получил 8 лет колонии строгого режима за взятку

В Томске бывшего главу банка пригворили к 8 годам колонии за взятку Фото: Артем КИЛЬКИН

В Томске Кировский районный суд приговорил к 8 годам колонии строгого режима бывшего руководителя отдела коммерческого банка за получение взятки на 470 тысяч рублей, сообщили в областной прокуратуре.

Суд установил, что в январе 2017 года глава одного из отделов филиала коммерческого банка предложил знакомому предпринимателю заключить с банком договор на оказание транспортных услуг. Взамен предприниматель должен был передавать ему часть своей прибыли.

«В 2017-2019 годах в рамках достигнутой преступной договоренности мужчина способствовал заключению индивидуальным предпринимателем четырех договоров, получив за это незаконное вознаграждение в общей сумме порядка 470 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Бывшего руководителя отдела коммерческого банка признали виновным в получении взятки. Его притворили к 8 годам в исправительной колонии строгого режима. Также в доход государства конфискована сумма взятки.

Приговор не вступил в законную силу.